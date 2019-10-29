После полёта у границ РФ американский B-52 "уронил" обшивку в сад британки

Металлический объект, чуть не попавший в жилой дом, является частью обшивки мотоотсека двигателя бомбардировщика ВВС США.

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress потерял деталь своего двигателя во время возвращения на авиабазу. При этом обломок упал в сад британки. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

Инцидент произошёл 23 октября. Бомбардировщик пролетал над графством Уорикшир и "уронил" деталь точно в сад одной из жительниц городка Брейлс. По словам женщины, обломок едва не попал к ней в дом.

Авиационные специалисты, которые сейчас работают на месте происшествия вместе с сотрудниками полиции, провели расследование и выяснили, что металлический объект является частью обшивки мотоотсека двигателя B-52H.

К слову, такой же бомбардировщик 23 октября провёл тренировочные полёты в регионе Балтийского моря. Правда, B-52H не был одинок — его сопровождал российский истребитель Су-27.