Телеведущая в прямом эфире досрочно отправила премьера Ливана в отставку

Катализатором протестов в стране стало решение властей взимать налог с пользователей приложений для разговоров в Сети, например WhatsApp.

Телеведущая канала Sky News Arabia в прямом эфире объявила об отставке премьер-министра Ливана Саада Харири раньше, чем он сам сделал это.

Через несколько секунд журналистка поправила саму себя, а вскоре и сам Харири заявил, что подал прошение об отставке президенту страны Мишелю Ауну.

С 17 октября в Ливане проходят массовые протесты. Демонстранты блокируют в Бейруте дороги и устанавливают баррикады. В стране закрыты банки, не работает несколько университетов. Участники требуют роспуска правительства и парламента и проведения досрочных выборов.

Катализатором народного недовольства стало желание властей взимать налог с пользователей приложений для разговоров в Интернете, например WhatsApp. Несмотря на то что 21 октября Харири объявил о проведении реформ в стране, протесты продолжились.