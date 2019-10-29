Трамп заявил о ликвидации возможного преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации возможного преемника главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

— Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высший пост. Теперь и он мёртв, — написал Трамп в своём твиттере.

Ни имени террориста, ни подробностей операции лидер США не привёл.

Напомним, первыми о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Позже глава Белого дома подтвердил эту информацию и раскрыл детали состоявшейся операции, а также выразил благодарность России за помощь. При этом в Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились.

Позднее стало известно, что аль-Багдади нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы. Именно они и позволили определить его местонахождение. До этого сообщалось, что местонахождение аль-Багдади мог сдать его ближайший соратник. Также высказывалась версия, что террориста нашли благодаря одной из его жён.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.