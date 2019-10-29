В Екатеринбурге проходит VI Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech

В этом году возрастную категорию конкурсантов расширили, и теперь испытать свои силы и знания могут все желающие.

В Екатеринбурге проходит VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019. О мероприятии Лайфу рассказали организаторы.

В соревновании принимают участие 39 команд таких госкорпораций и предприятий, как "Сибур", "Росатом", РЖД, "Роскосмос", "Газпром нефть". Собравшиеся конкурсанты сразятся за главный приз — миллион рублей от Фонда развития промышленности.

Ранее предельный возраст конкурсанта составлял 28 лет, но в этот раз организаторы впервые сняли ограничение, чтобы все желающие смогли испытать свои навыки и знания.

Теперь группа специалистов объединяет участников от 16 до 49 лет, а группа юниоров — тех, кому 12–16 лет. Эксперты старше 50 лет встретятся с соперниками в финале I Национального чемпионата "Навыки мудрых", который также пройдёт на площадке WorldSkills Hi-Tech 2019. Помимо прочего, на мероприятии состоятся II Открытый Евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills и BRICS Future Skills Challenge 2019.

Параллельно с соревнованием на площадке будет проходить "Битва роботов — 2019", причём в поединках будут участвовать те машины, которые сконструируют и запрограммируют сами конкурсанты. Для гостей чемпионата организаторы подготовили специальные зоны Try-a-skill, где они смогут попробовать себя в разных профессиях.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших предприятий страны, которые проводятся в Екатеринбурге с 2014 года. Каждый год в финальном матче встречаются победители корпоративных чемпионатов.

Напомним, WorldSkills Russia является одной из программ АНО "Россия — страна возможностей". Чемпионаты платформы основываются на стандартах, утверждённых мировым экспертным сообществом. Главная цель проведения таких мероприятий — повышение престижа рабочих, инженерных, высокотехнологичных профессий, а также развитие профессиональных навыков и квалификации молодых специалистов.