Умер управлявший затоплением станции "Мир" физик Анфимов

За работы по обеспечению эксплуатации и поддержания технического состояния космических станций "Салют", "Мир" и их модулей Анфимову в 1998 году присудили премию Правительства РФ в области науки и техники.

Российский учёный в области аэромеханики, академик, руководивший сведением с орбиты станции "Мир", Николай Анфимов скончался после продолжительной тяжёлой болезни на 85-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

— Николай Аполлонович возглавлял разработку методики увода с орбиты космических объектов большой массы, принимал участие в проведении сложных ответственных работ по управляемому спуску и затоплению орбитальной станции "Мир" в марте 2001 года, — говорится в сообщении.

Анфимов возглавлял ЦНИИмаш с 2000 по 2008 год. За это время он руководил работами по подготовке проектов федеральных космических программ, возглавлял с российской стороны совместные работы "Роскосмоса" и Европейского космического агентства (ЕКА).

Академик награждён орденами Трудового Красного Знамени и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина. А в 2003 году был удостоен высшей награды Франции — ордена Почётного легиона.

— Руководство и коллектив госкорпорации "Роскосмос" выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Аполлоновича. Коллеги и друзья навсегда сохранят память о нём и его делах, — заключили в компании.