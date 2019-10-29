Митингующие в Мариуполе потроллили Зеленского песней "Я ж не лох" — видео

Эту фразу в сердцах произнёс украинский лидер во время встречи с ветеранами "Азова" в Донбассе.

Недавняя перепалка президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами националистического батальона "Азов" в посёлке Золотое стала источником вдохновения для народного творчества. Так, неизвестные авторы наложили цитаты политика на модный бит, и получилась песня, которая набирает популярность в соцсетях по запросу: "Я ж не лох". Эту фразу действительно в сердцах произнёс Зеленский во время встречи в Донбассе наряду с другими строчками из будущего хита, такими как "мне 42-й год" и "я президент Украины".

Именно этой песней сегодня встретили президента Зеленского жители Мариуполя, куда он прибыл на инвестиционный форум. Протестующие, большая часть которых — представители местной ячейки Нацкорпуса, принесли на площадь розовый гроб с надписью "Экология", критикуя шаги новой власти в этом вопросе. Кроме того, вдоль драмтеатра, который выступил основной площадкой форума, активисты растянули баннер, пытаясь потроллить президента словами из песни, которая раздавалась из динамиков.

Напомним, 26 октября Зеленский посетил прифронтовой посёлок Золотое, который после разведения войск отказались покинуть ветераны "Азова". Глава государства даже перешёл на повышенный тон во время разговора с ними, в частности прозвучала фраза: "Я президент, а не лох". Правда, дискуссия с радикалами не дала результатов, украинский президент в итоге уехал ни с чем.