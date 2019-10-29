Онкобольной мужчина выиграл в лотерею по пути на последний сеанс химиотерапии

Часть денежных средств уйдёт на компенсацию всех затрат на лечение, часть мужчина решил сохранить.

Американец по пути на свой последний сеанс химиотерапии выиграл 200 тысяч долларов в лотерею. Об этом сообщает телеканал CNN.

Житель штата Северная Каролина Ронни Фостер — бывший сотрудник Департамента транспорта. Он борется с раком толстой кишки уже очень давно, и его лечение наконец-то близится к концу.

Направляясь на последний сеанс химиотерапии, он купил на автозаправке билет моментальной лотереи за один доллар и выиграл всего лишь пять долларов. Уже уходя из магазина, в последнюю минуту он решил обменять пять долларов на ещё два билета. И второй оказался выигрышным.

— Я увидел все эти нули на билете и замер. Я не мог поверить в происходящее, пока не дал билет парню у стойки для сканирования. Когда на табло высветилось: "Идите в штаб-квартиру лотереи", я начал дрожать. Я не мог поверить, что это действительно со мной происходит, — рассказал Фостер.

Часть выигрыша всё равно пойдёт на оплату некоторых расходов на лечение, не покрытых полисом, а остальные деньги Фостер собирается сохранить "на будущее".