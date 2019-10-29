Отец — о готовившем нападение на колледж студенте: Охреневший, мягко говоря

Отец Бориса Банина, планировавшего нападение на колледж в Подмосковье, нелицеприятно отозвался о сыне.

— Охреневший! Грубо говоря, мягко выражаясь. Что он учудил, я не знаю. Я никому ничего плохого не делаю. Он свои вопросы решает, я — свои, — сказал Лайфу мужчина.

Напомним, ранее стало известно, что 18-летнего Бориса задержали и арестовали. По данным следствия, он хотел расправиться с однокурсниками и преподавателем из-за личных конфликтов. В распоряжении Лайфа оказались фотографии из комнаты студента.