Песков заявил, что Россия не получала подтверждения ликвидации аль-Багдади

Ранее Дональд Трамп сообщил всему миру, что террориста уничтожили 27 октября в ходе американской спецоперации на севере Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала официального подтверждения смерти главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

— Нет, у нас нет подтверждения, — сказал РИА "Новости" Песков.

Напомним, первыми о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб на севере Сирии сообщили американские СМИ. Позже глава Белого дома подтвердил эту информацию и раскрыл детали состоявшейся операции, а также выразил благодарность России за помощь. При этом в Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились.

Позднее стало известно, что аль-Багдади нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы. Именно они и позволили определить его местонахождение. До этого сообщалось, что местонахождение аль-Багдади мог сдать его ближайший соратник. Также высказывалась версия, что террориста нашли благодаря одной из его жён.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.