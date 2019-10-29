Росстат зафиксировал рост показателей в жилищном строительстве

В топе лидеров по регионам оказались Подмосковье, Москва, Краснодарский край и Ростовская область. Там были зафиксированы наибольшие объёмы жилищного строительства по стране.

За девять месяцев 2019 года в России ввели в эксплуатацию на 3,4 миллиона кв. метров жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчёте Росстата, посвящённом жилищному строительству.

— Введено в эксплуатацию 638,9 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением, общей площадью 48,9 млн кв. метров (из них 48,6 млн кв. метров — без учёта жилых домов на участках для ведения садоводства, что составило 106,9% к соответствующему периоду предыдущего года), — говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года [с января по сентябрь] было введено в эксплуатацию только 45,5 млн кв. метров жилья.

Кроме того, за девять месяцев текущего года россияне построили 181,8 тыс. жилых домов, общая площадь которых составила 25,3 млн кв. метров.

Наибольшие объёмы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 11,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Активно застраивались Москва (7,4%), Краснодарский край (5,9%) и Ростовская область (3,7%). При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершённого строительством жилья в целом по России составила 51,7%. В Республике Алтай, в Чечне, Забайкалье, Мурманской области и на Камчатке этот показатель составил от 91,6 до 97,9%, а в Еврейской автономной области — все 100%.