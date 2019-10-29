Стартовал дистанционный этап конкурса "Лидеры России"

Первый тест — на определение интеллектуальных способностей — уже доступен в личных кабинетах участников. Выполнить задание нужно до конца 30 октября.

Участники конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — приступают к дистанционному этапу. Речь идёт о тестировании, которое также будет состоять из нескольких ступеней. Первая из них посвящена проверке интеллектуальных способностей участников.

Тесты стали доступны в личных кабинетах в полночь по местному времени региона, от которого зарегистрированы участники. На прохождение блока у конкурсантов есть двое суток, а выполнение тестовых заданий займёт около 60 минут. Завершится проверка интеллектуальных способностей 30 октября.

Тест состоит из трёх частей. Первая — тест на вербальный интеллект: проверяет, насколько испытуемый умеет работать со словом, оперативно понимать и соотносить различные понятия.

Вторая часть теста интеллектуальных способностей — тест на числовой интеллект. В нём проверяется способность анализировать данные (таблицы, диаграммы) и делать выводы на основе множественных численных значений.

Третья часть — тест на пространственный интеллект. По словам Павла Безручко, его можно обозначить как проверку на общую логику, то есть способность соотносить между собой разноплановые понятия.

Всего основных тестов пять. Накануне каждого участники смогут воспользоваться возможностью пройти демонстрационную версию теста и проверить скорость Интернета, а также корректность работы браузера.

Организаторы конкурса советуют испытуемым полагаться при выполнении заданий исключительно на свои силы — в Сети уже активизировались мошенники.

— С учётом популярности конкурса "Лидеры России" в Интернете появились различные предложения от мошенников о прохождении тестов за вас. Хочу обратить особое внимание: каждый год вопросы всех тестов обновляются. База новых вопросов держится в строжайшем секрете. Так что не рассчитывайте на чью-то помощь, опирайтесь только на свои знания. Более того, в начале каждого полуфинала всем конкурсантам предстоит пройти ретест для подтверждения того, что все задания они выполняли самостоятельно, — предостерегает гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. По итогам первых двух сезонов конкурса более 150 человек получили руководящие должности в федеральных и региональных органах власти.