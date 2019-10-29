Задержан второй подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом

В Ростовской области задержали предполагаемого пособника перестрелки на хуторе, в результате которой погибло пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

— По подозрению в совершении пособничества в убийстве задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону, — сообщили в пресс-службе.

Роль мужчины в произошедшем не уточняется. Представители СКР отметили, что продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку, в конфликте участвовали 14 человек. В результате пять человек были убиты, ещё двое пострадали. Ранее суд арестовал предполагаемого организатора перестрелки Василия Дакишвили сроком на два месяца. Он свою вину не признаёт.