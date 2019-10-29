Крымский мост и Тверскую подсветили красным в честь борьбы с инсультом — видео

Подсветка появилась в 17:00 по московскому времени на Тверской и ещё в нескольких уголках в центре столицы.

На зданиях в центре Москвы и на Крымском мосту появилась красная подсветка в рамках Дня борьбы с инсультом. Акция "Оденься в красное" проходит с целью привлечения внимания к теме профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Именно повышение осведомлённости россиян, и прежде всего молодёжи, о проблеме заболевания и важности своевременного правильного оказания первой помощи при инсульте во многих случаях помогает не только сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность человека.

Напомним, Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) ежегодно празднуют 29 октября. 15 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией и решила направить усилия на привлечение внимания общественности к этой проблеме.