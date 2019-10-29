Летевший в Таиланд самолёт совершил экстренную посадку в Домодедово

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Фото © Pixabay

Пассажирский самолёт авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона в Бангкок, совершил экстренную посадку в Домодедово. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Самолёт совершил посадку в связи ухудшением состояния одного из пассажиров. По запросу командира воздушного судна на месте стоянки рейс ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф, — говорится в сообщении.

Пассажир будет госпитализирован.

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