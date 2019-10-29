Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим, а Россию — одичавшей

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Фото © Shutterstock

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, филолог Гасан Гусейнов на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что считает современный русский язык убогим.

<p>Фото © <a href="https://www.hse.ru/ma/inhist/news/213402697.html" target="_blank">НИУ ВШЭ </a><a href="https://www.hse.ru/ma/inhist/news/213402697.html" target="_blank">/ Любовь Кабалинова</a></p>

Он посетовал, что в столичных киосках вся пресса исключительно русскоязычная, в то время как за рубежом такой проблемы нет и в Германии можно купить газету не только на официальном языке.

В Москве ... невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна, — написал он.

Гусейнов добавил, что считает Россию не "империей и великой державой", а "порядком одичавшей страной".

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