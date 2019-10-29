Милонов об иске секс-активистки: На меня часто подают в суд то ведьмы, то масоны

Парламентарий признался, что ему нет никакого дела до активистки и "совершенно на неё наплевать".

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на иск активистки Ирины Масловой, которая обвинила его в клевете после передачи о "разоблачении эскортниц".

— Да и пускай, на меня постоянно кто-то подаёт в суд: то ведьмы, то масоны, то проститутки. Я считаю, что покровители проституток должны быть ликвидированы, поскольку являются покровителями преступного сообщества. Я искренне считаю, что человек, который в открытую делает такие призывы, должен находиться в тюрьме, — сказал Милонов Лайфу.

При этом депутат предположил, что, как только Масловой придётся отвечать за свои действия, она уедет из страны.

Ранее Лайф писал, что глава движения в защиту секс-работниц Ирина Маслова обратилась в Следственный комитет с заявлением на депутата Госдумы Виталия Милонова. По мнению Масловой, депутат нарушил закон, заявив в передаче "Прямой эфир", посвящённой эскортницам, что женщина является организатором притонов.

Напомним, скандальное расследование программы "Прямой эфир" вышло 24 октября. В нём были опубликованы расценки за ночь любви с известными блогершами. Одна из героинь передачи — Кира Майер — удалила свой аккаунт в "Инстаграме" после выхода программы.