Ураган сорвал крышу ТЦ в Кузбассе — видео

По прогнозу в Ленинске-Кузнецком было 11–12 градусов тепла, а порывы ветра достигали 21 метра в секунду.

Сильнейшие порывы ветра снесли крышу ТЦ в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Соответствующее видео было опубликовано в группе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Днём 29 октября в городе разразилось настоящее стихийное бедствие. Кровля торгового центра "Ярмарка" не выдержала ветра и взмыла в воздух, а потом начала падать вниз, разлетевшись на множество кусочков. Листы стройматериала поднялись в воздух и упали на припаркованные автомобили. При этом в результате никто не пострадал.

В мэрии города заявили, что информация о происшествии к ним не поступала.