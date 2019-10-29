Врач рассказал, что каждая десятая шапка вызывает рак. Самые опасные — ушанки

Воронежский невролог Дмитрий Разумовский, изучающий влияние одежды на возникновение раковых заболеваний, заявил, что каждая десятая шапка опасна. Об этом сообщает VistaNews.

По его словам, изделия вредны для здоровья из-за химических веществ, которые добавляют при хранении и стирке. Он также добавил, что они могут использоваться и при самом производстве шапок.

Разумовский рассказал, что самыми опасными являются шапки-ушанки, а также с повязкой вокруг подбородка. Он предупреждает, что первые симптомы доброкачественной опухоли — зуд кожи, выпадение волос и головные боли.

Напомним, ранее специалист назвал средний возраст, в котором у россиян выявляют рак. Он также отметил, что за последние десять лет средний показатель увеличился.