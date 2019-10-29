Учёные выяснили неожиданное предназначение каменных статуй с острова Пасхи

Вулканическая порода, выветривающаяся из выработанных карьеров, сделала почву более плодородной.

Международная команда учёных выяснила предназначение знаменитых статуй Моаи с острова Пасхи. Они были необходимы для налаживания сельского хозяйства. Об исследовании рассказал журнал Science News.

Анализ почвы показал, что выветривание вулканических пород, появившихся в результате разработки карьера, обогатило островные склоны фосфором и другими элементами, необходимыми для выращивания аграрных культур. Микроскопические частицы растений позволяют предположить, что пища местных жителей включала сладкий картофель батат, бананы, таро и, вероятно, тыкву.

Исследователь Сара Шервуд из Южного университета (США) рассказала, что было произведено радиоуглеродное исследование растительных остатков, которое позволило установить, что островитяне начали вести в этом месте сельское хозяйство в период 1495–1585 гг.

Раскопки двух частично находящихся под землёй статуй, проведённые археологом и соавтором исследования Джо Анн Ван Тилбург из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показали, что каждая из них была помещена в вырезанную в породе яму, заполненную гравием и валунами, чтобы держать истукана вертикально. На спинах фигур были вырезаны ритуальные символы, что позволило учёным предположить их использование в церемониях для стимулирования роста урожая.