Россия полностью выполнила условия меморандума по Сирии

Москва ежедневно информирует Анкару обо всех действиях, направленных на реализацию соглашения.

Москва в полном объёме выполнила задачи российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по Сирии. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Так, курдские формирования покинули зону сирийской границы, российская военная полиция патрулирует зоны безопасности на участках Джераблус — Коран, Камышлы — Факира и Камышлы — Сималька.

— К 18:00 29 октября был осуществлён отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 000 человек и более трёх тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с ВС Турции, — цитирует Боренкова телеканал "Звезда".

Силами Сирии созданы 84 пограничные заставы, скоро к их контролю подключатся турецкие пограничники. Турция ежедневно информируется обо всех действиях, направленных на реализацию условий меморандума.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Соглашение предусматривает ввод на сирийско-турецкую границу подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Сегодня, 29 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении отвода подразделений курдов на северо-востоке Сирии.