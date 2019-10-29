Расстрелявший прихожан мечети мужчина хотел отомстить за пожар в Нотр-Даме

84-летний подозреваемый убеждён, что к возгоранию в соборе Парижской Богоматери причастна мусульманская община.

Расстрелявший прихожан мечети во французском городе Байонна мужчина хотел отомстить за пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари, об этом сообщил канал BFMNV со ссылкой на заявление прокурора Марка Марье.

84-летний Клод Сенке, участвовавший в 2015 году в местных выборах от "Нацфронта", убеждён, что возгорание в Париже было устроено представителями мусульманской общины, сообщил Марье.

— Допрос был прерван из-за состояния его психического здоровья, — добавил он и отметил, что мужчина пройдёт психиатрическое освидетельствование.

Напомним, 28 октября пожилой мужчина пытался поджечь дверь мечети в Байонне, а затем расстрелял прихожан, пытавшихся ему помешать.

Собор Нотр-Дам-де-Пари охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Кроме того, оказалось, что Париж не располагает пожарными самолётами. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных.