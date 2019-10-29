МЧС предупредило столичных водителей о гололедице в ночь на 30 октября

В ночь на 30 октября в столичном регионе ожидаются заморозки и мокрый снег, что может привести к гололедице на дороге. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в Москве ожидается отложение (налипание) мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица, — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в такую погоду лучше соблюдать дистанцию на дороге и скоростной режим.