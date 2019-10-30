Певица из Татарстана извинилась за ролик с "шашлыком из кошки"

При этом она даже специально подошла к меховой тряпке, лежащей у обочины, и подняла её. Это действительно оказалось никакое не животное, а просто обрывок материи.

Певица Гузель Уразова из Татарстана призналась, что видео с шуткой про "сбитую мёртвую кошку" было неудачным, а животное оказалось не животным вовсе, а лежащей у обочины тряпкой.

Скандал в соцсетях разгорелся 28 сентября. Певица вместе со своим другом, шоуменом Фирдусом Тямаевым, записала видео с гастролей, на котором они якобы сбили на дороге кошку. Сами артисты на записи шутили, говоря, что хотели сделать из животного шашлык.

В Сети сразу поднялся шум. Разъярённые подписчики называли певцов позором республики и стыдили их за выложенное видео. Из-за обрушившегося потока негативных комментариев запись Уразова удалила, а после записала обращение к фанатам, где извинилась за неудачную шутку и объяснила ситуацию. Правда, видео на татарском.

Посудите сами: стал ли здравомыслящий человек снимать видео после того, как случайно сбил животное? Никогда! Нормальному человеку это бы снилось в кошмарах, и он постарался бы забыть об этом поскорее Гузель Уразова

Она также обвинила комментаторов и СМИ в раздувании конфликта из ничего и ложной интерпретации происходящего. И при этом уточнила, что сама является матерью, заботится о животных и ни одна кошка от её рук не пострадала.

Столько негатива посыпалось на меня и семью. <…> Желают смерти. Разве это человечно? Да, мой коллега неудачно пошутил, а я глупо посмеялась. Смех — часто защитная реакция от того плохого, что творится в мире Гузель Уразова

Певица также отметила, что проехала 800 километров, чтобы на том же самом месте записать обращение. При этом на последнем видео в посте она даже специально подошла к меховой тряпке, лежащей у обочины, и подняла её. Это действительно оказалось никакое не животное, а просто обрывок материи.

Я прошу прощения у всех, кого это видео как-нибудь задело. Ещё раз прошу прощения у своих любимых подписчиков, которым приходится читать эти комментарии от непонимающих ситуации людей. Мира всем! Гузель Уразова

Ранее за видео со "сбитой кошкой" извинился друг певицы, Фирдус Тямаев. Он заявил, что эта история заставила его многое переосмыслить и теперь он намерен пожертвовать средства в приют для животных и даже открыть собственный благотворительный фонд.