Турция опровергла информацию о закупках российских истребителей Су-35

Турция опровергла информацию о покупке у России истребителей СУ-35. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит портал Haberler.

— Сообщения о том, что Турция купит Су-35, не соответствуют действительности. Мы являемся партнёрами проекта F-35, предоставьте нам наши права, — подчеркнул глава Минобороны Турции.

Ранее газета Daily Sabah сообщала о скором соглашении России и Турции на поставки истребителей и производство некоторых компонентов для них в связи с тем, что США пообещали приостановить проект F-35 из-за приобретения Анкарой комплексов С-400.

В конце августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности покупки российских Су-35 и Су-57. Однако на минувших переговорах в Сочи эта тема не обсуждалась.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400 Турция перестанет быть участником программы по совместной разработке истребителей-бомбардировщиков F-35. Сворачивание проекта сотрудничества планируется осуществить в марте 2020 года.