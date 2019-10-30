На Украине отправили в психбольницу хулигана, позвонившего в скорую 47 тысяч раз

В январе мужчина установил рекорд, дозвонившись по номеру 103 аж 1618 раз. Он грубо выражался в адрес медиков и мешал их работе.

В городе Краматорске Донецкой области отправили в психбольницу местного жителя, позвонившего в скорую помощь 47 тысяч раз за четыре месяца, об этом сообщила областная прокуратура на своей странице в "Фейсбуке".

— В ходе досудебного расследования <…> установлено, что в период с 1 октября 2018 по 12 февраля 2019 года, в течение 104 дней, 30-летний житель Краматорска, к которому в феврале 2015 года применены судом принудительные меры медхарактера за кражу и лёгкое телесное повреждение, совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков по номеру 103, — сообщили в ведомстве.

Хулиган звонил на станцию СМП каждые сутки от ста до тысячи раз и грубо выражался в адрес медиков, отвлекая их от выполнения работы. 25 января мужчина установил рекорд, дозвонившись по номеру 103 аж 1618 раз.

Суд удовлетворил ходатайство Краматорской прокуратуры и поместил местного жителя на принудительное психиатрическое лечение.