СМИ: Комиссия Минобороны подтвердила конфликт забайкальского стрелка с офицером

Источник рассказывал Лайфу, что один из офицеров части издевался над солдатами, заставлял по ночам учить устав Караульной службы и надевать костюм химзащиты с противогазом.

Версию о "межличностном конфликте" и "психологической несовместимости" между открывшим стрельбу по сослуживцам Рамилем Шамсутдиновым и одним из офицеров, входящих в состав караула, подтвердила комиссия Министерства обороны, работающая на месте происшествия. Однако не подтвердился факт физического насилия со стороны командования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в комиссии и источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.

— Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии, — заявил источник.

Как отмечается, воинская часть, находящаяся в посёлке Горный Забайкальского края, лежит вдали от пунктов командования и военной прокуратуры. На местах командиры редко контролируют подбор личного состава, несущего дежурство или караул. Это единогласно подтвердили оба источника издания.

Также отмечается, что провинившиеся офицеры будут привлечены к заслуженной ответственности вплоть до увольнения из структуры.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горном. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Бывший солдат рассказал об издевательствах со стороны командира, а односельчане, знающие молодого человека с детства, склоняются к версии дедовщины. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, поддерживает и бывший оперативник РУОП МВД РФ по городу Москве.