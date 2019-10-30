Глава МВД Украины назвал условия своей отставки

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналистам, в каком случае он может покинуть свой пост. Его слова приводит канал "Громадьске".

Глава МВС Аваков заявив, що через справу вбивства Гандзюк у відставку не піде pic.twitter.com/3GNZJtXik4 — hromadske (@HromadskeUA) 29 октября 2019 г.

— Когда я почувствую, что бесполезен и что мои принципы не совпадают с тем, что происходит. Пока это не так, — заявил Аваков.

Украинские СМИ связывают возможность его ухода с призывами активистов об отставке после расследования дела экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Однако сам глава МВД Украины подчеркнул, что не собирается покидать свою должность из-за этого.

Напомним, в июле 2018 года советнице мэра Херсона и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой. В ноябре женщина скончалась. Её гибель вызвала широкий общественный резонанс на Украине. Под давлением общественности правоохранительные органы более активно приступили к расследованию этого происшествия, квалифицировав его как заказное умышленное убийство.