Экс-премьер Франции заявил о неэффективности европейских санкций против России

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что антироссийские санкции бесполезны, об этом он заявил на четвёртом европейско-арабском саммите в Афинах. Слова политика приводят РИА "Новости".
— Ошибки в наших действиях привели к кризису на Украине и к новой холодной войне. Европейцы следуют за политикой Вашингтона и не могут видеть, что, когда мы выводим Россию на периферию политики, обостряется российский национализм, Россия поворачивается к Китаю и к другим, — отметил бывший глава французского правительства.
Он добавил, что не стоит принимать любое российское поведение, однако санкции никак не могут помочь, а исключение из международных отношений может привести к большей радикализации.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма в 2014 году. В мае Евросоюз официально продлил экономические антироссийские санкции ещё на полгода. Теперь они будут действовать до 31 января 2020 года.
Ранее экс-посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр рассказал, что для отмены антироссийских санкций необходима единая группа стран Евросоюза, которая поддержала бы это решение. Пока что большинство членов ЕС выступают против изменения ограничительных мер.
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