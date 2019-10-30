Россия озаботилась слишком большим количеством американских спутников в космосе

Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов выразил озабоченность России слишком большой группировкой космических спутников, принадлежащих США. Об этом он заявил, выступая с речью на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Должен отметить: эта группировка насчитывает более тысячи единиц, то есть по своему количеству сравнима с космической группировкой спутников всех остальных государств Андрей Белоусов

При этом он подчеркнул, что РФ не создаёт препятствий другим странам в их космических действиях.

Далее Белоусов добавил, что о назначении американских спутников ничего не известно — они все зарегистрированы как метеорологические или телекоммуникационные. Однако, как указал зампостпреда, ещё в 60–70-х годах прошлого века США заявляли о создании спутников-убийц. По мнению Белоусова, это особенно настораживает в контексте того, что США и их союзники постоянно говорят о возможности применения спутников в качестве оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал космос областью военных действий будущего. А председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд рассказал, какие страны угрожают военным интересам Штатов в космической области.