В Москве водитель устроил стрельбу из-за конфликта с пешеходом

На северо-западе Москвы водитель устроил стрельбу из травматического пистолета из-за конфликта с пешеходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
— На улице Мневники у дома 23 произошёл конфликт между водителем, который парковался, и пьяным пешеходом. В ходе перепалки водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия, — отметили в ведомстве.
Жертва автомобилиста не получила проникающих ранений, решается вопрос о необходимости медицинской помощи.
На месте происшествия работает полиция, подробности инцидента расследуются.
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