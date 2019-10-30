В Москве водитель устроил стрельбу из-за конфликта с пешеходом

На северо-западе Москвы водитель устроил стрельбу из травматического пистолета из-за конфликта с пешеходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

— На улице Мневники у дома 23 произошёл конфликт между водителем, который парковался, и пьяным пешеходом. В ходе перепалки водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия, — отметили в ведомстве.

Жертва автомобилиста не получила проникающих ранений, решается вопрос о необходимости медицинской помощи.

На месте происшествия работает полиция, подробности инцидента расследуются.