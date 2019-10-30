Лавров: Планы США по Сирии противоречат международному праву

Глава МИД России заявил, что защита нефтяных месторождений от террористов — лишь предлог для нахождения американских военных в Арабской Республике.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военное присутствие США в Сирии для защиты нефтяных месторождений противоречит международному праву. Это мнение он высказал в ходе трёхсторонних переговоров с главами МИД Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу на встрече в Женеве.

— Действия Соединённых Штатов в Сирийской Арабской Республике являются противоречащими международному праву. США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно вопреки позиции законного Правительства САР, — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что нахождение американских войск в Арабской Республике под предлогом защиты месторождений от террористов ИГИЛ* нелегально, в отличие от России и Турции, чьё присутствие одобрило сирийское правительство. Мировые эксперты, в том числе и в самих Соединённых Штатах, развернули активную дискуссию по этому вопросу.

Напомним, 29 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении США сохранить контроль над сирийской нефтью. Ранее Минобороны РФ показало снимки, доказывающие контрабанду США нефти из Сирии. В Москве также заявили, что присутствие военных США в Сирии нелегитимно.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.