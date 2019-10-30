СМИ: НВО отказалась от приквела к "Игре престолов" про белых ходоков

Фанаты так и не увидят первой встречи людей с белыми ходоками: НВО отказалась от продолжения съёмок приквела к сериалу "Игра престолов" по сценарию Джейн Голдман. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Съёмки пилотной серии начались ещё прошлым летом. Сюжет неснятого приквела посвящён так называемой Эре героев — событиям, сильно удалённым от Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. На главные роли уже были утверждены Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

О причинах такого решения пока доподлинно не известно. Однако журналисты THR связывают его с тем, что НВО приблизилась к договору о съёмках другого приквела, идея которого принадлежит Джорджу Мартину и Райану Кондалу. Сюжет этого приквела более приближен к запечатлённым в "Игре престолов" событиям и рассказывает о днях царствования династии Таргариен.

А недавно сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности и в том, что допустили много ошибок при интерпретации романов Джорджа Мартина, пытаясь убрать из них элементы фантастики, которых в книгах было очень и очень много. При этом сценаристы отказались участвовать в создании масштабного сериала по саге "Звёздные войны".