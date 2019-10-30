В Афинах бизнесмена расстреляли из автомата Калашникова

Бизнесмена расстреляли, когда тот остановился перед светофором в своём личном автомобиле.

В одном из районов Афин из автомата Калашникова расстреляли бизнесмена, которого в 2016 году уже пытались подорвать с помощью бомбы. Об этом пишет местное издание "Прото тема".

По его информации, предприниматель занимался розничной доставкой кофе. При этом ранее его обвиняли в нарушении законодательства об азартных играх.

Бизнесмена расстреляли, когда тот остановился перед светофором в своём автомобиле. Двое неизвестных вели огонь с мотоцикла на проезжей части. На месте преступления найдено 18 гильз от автомата Калашникова и четыре гильзы от девятимиллиметрового пистолета.

Отмечается, что стреляли в том числе двое полицейских, которые оказались на месте происшествия в свободное от службы время, притом с оружием. Сейчас полиция Греции ведёт расследование, каким образом сотрудники ведомства оказались вовлечены в конфликт, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сообщение Министерства защиты граждан.

В настоящее время проводится баллистическая экспертиза, которая определит, использовалось ли оружие ранее.