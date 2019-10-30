СМИ: Бутина планирует защищать права заключённых за границей россиян

Девушка призвала всех граждан России, находящихся в местах лишения свободы, не сдаваться и помнить, что их ждут родные и близкие.

Вернувшаяся в Россию из тюремного заключения в США Мария Бутина планирует заняться правозащитной деятельностью и отстаивать права тех, кто находится в местах лишения свободы. Об этом она рассказала в интервью "Известиям".

Девушка подчеркнула, что это останется её основным приоритетом. Она планирует бороться за тех, кто находится за решёткой в тяжёлых условиях, прежде всего о гражданах России.

Бутина добавила, что её деятельность коснётся и американок, которые просили её рассказать о том, что происходит в тюрьмах США. Бывшая заключённая охарактеризовала это как "кошмар".

Она призвала россиян, находящихся в заключении за границей, не сдаваться и помнить, что их ждут родные и близкие, а за тюремным забором продолжается жизнь.

Как сообщал Лайф, Мария Бутина 26 октября прилетела из Майами в московский аэропорт Шереметьево. 29 октября девушка вернулась в родной Барнаул. В Соединённых Штатах она 18 месяцев провела в тюрьме по обвинению в заговоре против США.