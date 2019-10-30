PR-менеджер Началовой опровергла слухи о причастности к смерти певицы

Она также подчеркнула, что за годы работы в пиаре привыкла к клевете, и отметила, что сама не обращает на подобные вещи внимания.

Пиар-менеджер умершей в марте певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла слухи о своей причастности к смерти знаменитости. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

Ранее в СМИ поползли слухи о том, что Исаева могла навести порчу на артистку. При этом журналисты утверждают, что имя виновницы смерти певицы знают, но разглашать не имеют права. Однако ссылаются на "тусовку", которая, по их данным, обвиняет во всём Исаеву.

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Она также подчеркнула, что за годы работы в пиаре привыкла к клевете и слухам. Менеджер отметила, что сама не обращает на подобные вещи внимания. Да и звёздам, с которыми она работает, тоже советует просто проходить мимо.

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По мнению Исаевой, люди, поднимающие в соцсетях и СМИ такие темы, попросту хотят хайпа. Она также призналась, что знает, с какой из подруг Началова перестала общаться из-за конфликта незадолго до смерти, однако имя её раскрывать не стала.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года сразу после срочной операции из-за абсцесса. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка.