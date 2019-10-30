Украинский журналист назвал Донбасс "наихудшим регионом", а жителей "животными"

Остап Дроздов призвал лишать людей из ДНР и ЛНР гражданства, если они не выехали оттуда ранее.

Украинский журналист Остап Дроздов назвал Донбасс наихудшим регионом и сравнил его жителей с животными, такое заявление он сделал в программе "Рандеву" в эфире Пятого канала.

— Как только на Украине появится прецедент, что наихудший из регионов, а я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший, потому что в ЛНР, ДНР, кроме Russia Today и Скабеевой, больше ничего не слушают, это в принципе пропащие люди. Но худшему региону давать наилучшие самоуправленческие права в стране — это надо в голову застрелиться? — заявил Дроздов.

Он также сравнил жителей Донбасса с животными, которые не имеют права на собственную позицию, так как они "предали" Украину.

Журналист предложил лишить представителей ДНР и ЛНР гражданства, если они ранее не выехали из региона.

Как сообщило издание "Украина.ру", журналистка Олеся Медведева намерена подать в суд на Дроздова за то, что он позволил себе оскорбительные высказывания о жителях Донбасса.