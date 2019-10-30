Более 530 российских болельщиков попали в чёрный список МВД

Большая часть из них не сможет посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а некоторые — до 2022 года.

МВД России внесло в чёрный список болельщиков 538 человек, которые не смогут посещать спортивные матчи в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

— В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек, — заявил собеседник агентства.

При этом в их числе оказалось 11 женщин. Большая часть дебоширов не сможет посещать спортивные мероприятия до 2020 года, однако некоторые — до 2022 года.

Добавим, что чёрный список болельщиков был разработан в России в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.