Минпросвещения предложило школам провести флешмоб ко Дню народного единства

Учащиеся должны опубликовать в "Инстаграме" фото своей малой родины с хештегом #ялюблюсвоюстрану.

Министерство просвещения РФ предложило провести флешмоб в школах, приуроченный ко Дню народного единства. Это отмечается в методических рекомендациях ведомства.

Ученикам 8–9 классов предлагается опубликовать в "Инстаграме" фотографии своего места проживания с хештегом #ялюблюсвоюстрану, чтобы поделиться представлениями о России и дружбе.

Акция направлена на то, чтобы привить детям любовь к своей малой родине и развивать взаимопонимание между народами, проживающими в многонациональном регионе.

Для учащихся младших классов Минпросвещения предложило рассказать о Смутном времени и о своём понимании происхождения Дня народного единства. Для шестиклассников учителям порекомендовали провести фестиваль национальных культур "В дружбе народов — единство России!". Старшие школьники побеседуют о национальном празднике в формате форума или конференции.

Также школам предлагается провести флешмоб "Россия объединяет". Учащимся раздадут шары в цветах триколора, затем участники выстроят слово "Россия" и сфотографируются на память.