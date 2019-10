СМИ узнали, кто должен был петь I Will Always Love You вместо Уитни Хьюстон

Один из главных хитов американской певицы Уитни Хьюстон I Will Always Love You, который стал саундтреком к картине "Телохранитель" (1992), изначально предлагали исполнить певице Патти Лабелль. Об этом пишет издание E! News.

— Долли Партон (кантри-певица, которая написала I Will Always Love You. — Прим. Лайфа) предложила мне исполнить эту песню до съёмок "Телохранителя", на что я ей ответила: "Да. Я очень хочу её спеть!" — рассказала Лабелль.

Но план певицы не удался, а песню включили в саундтрек фильма раньше, чем Патти вообще успела официально принять предложение. Так что с этим хитом прославилась Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине 1992 года одну из главных ролей.

Лабелль не сдаётся и обещает исполнить I Will Always Love You в своём шоу.

За эту песню в 1994 году Уитни Хьюстон получила премию "Грэмми" в номинациях "Лучшая запись года" и "Лучший женский поп-вокал". Певица ушла из жизни в феврале 2012-го.