СМИ: Роспотребнадзор не поддержал идею смягчить нормы приготовления пищи в кафе

Действующие СанПиНы зачастую избыточны или устарели, например, ресторанам запрещается подавать стейки "с кровью".

Роспотребнадзор выступил против вступления в силу эксперимента по исключению избыточных и устаревших требований при проверках кафе и ресторанов, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст документа, отправленного в Минэкономики, аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, организацию "Опора России".

Эксперимент должен был начаться в 2020 году в Москве, Татарстане и Калининградской области, он призван пересмотреть СанПиНы, которые бизнес считает ненужными. Например, правила мытья яиц и степень прожарки стейков не ниже well done.

Как заявляет Роспотребнадзор, для проведения исследований такого рода необходим законопроект, который не успеют принять до Нового года, поэтому необходимо будет придерживаться старых правил. Однако рестораторы считают, что в этом случае инициатива обречена на провал и не имеет смысла.

В мае владельцы заведений питания подтвердили наличие штрафов за стейки "с кровью". В России до сих пор действуют устаревшие Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН), которые отстали от жизни. По словам экспертов, под запрет могут попасть и другие блюда: строганина, устрицы и суши.