Fiat Chrysler и Peugeot обсуждают возможность объединения

На этом фоне акции обеих компаний начали существенно прибавлять на фондовой бирже.

Европейские автомобильные концерны Fiat Chrysler и PSA, который занимается выпуском автомобилей Peugeot и Citroen, обсуждают возможность объединения, сообщает The Wall Streat Journal.

Речь может идти о слиянии на равных условиях. В таком случае руководить новым производителем будет босс PSA Карлос Таварес. При этом аналогичную должность займёт и председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элканн.

Источники отмечают, что пока переговоры далеки от своего завершения. При этом нет никаких гарантий того, что контакты между сторонами не будут прекращены. Однако акции обеих компаний на этом фоне резко прибавили на фондовой бирже.

В мае текущего года СМИ сообщали о возможном слиянии Fiat Chrysler и Renault. Однако вскоре предложение итало-американского концерна было отозвано.