Учёные назвали самый вредный для здоровья и экологии продукт

Отметим, что сладкая газировка, которую давно уже признали опасной для здоровья, набрала всего 0,95 из 100 единиц индекса "вредности".

В ходе исследования учёные из британского Оксфорда и американской Миннесоты выяснили, что самым вредным продуктом в мире является мясо. Об этом пишет PNAS.

В ходе научной работы учёные разделили продукты на 15 категорий и изучили их влияние на окружающую среду и организм человека. При этом учитывались уже выявленные свойства продуктов и их способность влиять на развитие различных патологий.

Учитывалось также, что около трети парниковых газов в атмосфере составляют выбросы сельского хозяйства, 40% суши отведено под пашни, а 70% воды приходится именно на аграрный сектор. Таким образом учёные вывели специальный индекс AREI.

С помощью этого индекса учёные подсчитали, какой вред наносит окружающей среде одна порция того или иного продукта, и выявили самую "опасную" еду.

Например, цельнозерновые злаки, а также фрукты, овощи, орехи и оливковое масло набрали менее 4 единиц из 100 на порцию, а рыба, курица и молочные продукты получили от 14 пунктов. При этом самый высокий индекс достался необработанному мясу — 73 пункта, в то время как обработанное получило 37 пунктов.

Стоит отметить, что сладкая газировка, которую давно уже признали вредной для здоровья, набрала всего 0,95 единицы на порцию.

Ранее эксперты рассказали о том, что одно авокадо в день позволяет снизить количество "вредного" холестерина в крови и в целом укрепляет сердечно-сосудистую систему.