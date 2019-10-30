HBO снимет приквел к "Игре престолов" об истории дома Таргариен

Кинокомпания HBO снимет 10 серий приквела к "Игре престолов", получившего название "Дом Дракона", об этом сообщает журнал Variety.

В ленте будет рассказано об истории дома Таргариен, события разворачиваются за 300 лет до начала событий известной саги.

Режиссёром "Дома дракона" выступит британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги, в том числе поразившие зрителей эпизоды "Битва бастардов" и "Ветры зимы". Сценарий напишет автор романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин.

Ранее HBO отказалась от идеи создания приквела к "Игре престолов" про белых ходоков по сценарию Джейн Голдман. О причинах такого решения пока доподлинно не известно.