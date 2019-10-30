Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые запустила ракету "Булава" — видео

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Новейший корабль-ракетоносец "Князь Владимир" впервые произвёл пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает Министерство обороны.

— Полёт ракеты прошёл в штатном режиме, её учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля, — отметили в ведомстве.

Запуск был произведён из акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке.

В августе испытания "Булавы" уже были произведены в Северном Ледовитом океане с подлодок "Юрий Долгорукий" и "Тула". Американские СМИ называют эту ракету "оружием Судного дня".

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