Пожары в Калифорнии усилятся из-за сильного ветра

Из-за ухудшения погодных условий власти штата могут эвакуировать 186 тысяч человек.

В Калифорнии ожидается усиление пожаров в ночь на 30 октября из-за сильного ветра, сообщает телеканал Fox.

— Ухудшение условий уже привело к тому, что пожарные по всему штату борются по меньшей мере с 11 пожарами, которые заставили тысячи людей последовать приказу об эвакуации, — отмечается в сообщении.

Коммунальные службы планируют отключить электричество ещё большему количеству людей, на данный момент без света остались полтора миллиона жителей. Власти следят за изменением ситуации, чтобы оперативно принять решение об эвакуации, которая может коснуться 186 тысяч человек.

700 представителей американской нацгвардии были направлены на борьбу с огнём в Калифорнию на помощь уже находящимся там тысячам нацгвардейцев. Они прибудут на места в течение 24 часов, сообщает телеканал.

27 октября губернатор штата объявил чрезвычайное положение из-за распространения пожаров. Более 200 тысяч жителей получили указания срочно эвакуироваться из опасной зоны. Мощному пожару уже присвоили имя "Кинкейд".