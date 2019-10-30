В Якутии власти помогут многодетной матери, которая собирала еду в мусорном баке

Женщине помогут оформить детей в садик, трудоустроиться и получить все положенные по закону пособия.

Инспекторы по делам несовершеннолетних из Якутска помогут многодетной матери, которая вместе с детьми собирала еду у мусорных баков. Видеоролик их визита в дом к жительнице города появился в Сети.

Сотрудники ПДН пообещали помочь устроить детей в детский сад, в ближайшие дни женщина отправится в округ, где решит вопросы с трудоустройством и выплатой всех положенных по закону пособий.

Неравнодушных жителей Якутска попросили помочь вещами, утеплить дом и поставить входную дверь. Многодетная мать пообещала прибраться в своём жилище и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 28 октября в Интернете распространилось видео, на котором жительница города вместе с четырьмя детьми ищет еду в мусорных контейнерах. По её словам, они собирали отходы для собаки. Информацию об этой семье узнала мэр города Сардана Авксентьева и поручила социальным службам разобраться в этом деле.