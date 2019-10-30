В Якутии власти помогут многодетной матери, которая собирала еду в мусорном баке

Инспекторы по делам несовершеннолетних из Якутска помогут многодетной матери, которая вместе с детьми собирала еду у мусорных баков. Видеоролик их визита в дом к жительнице города появился в Сети.
Сотрудники ПДН пообещали помочь устроить детей в детский сад, в ближайшие дни женщина отправится в округ, где решит вопросы с трудоустройством и выплатой всех положенных по закону пособий.
Неравнодушных жителей Якутска попросили помочь вещами, утеплить дом и поставить входную дверь. Многодетная мать пообещала прибраться в своём жилище и поблагодарила всех, кто оказал ей помощь в трудной жизненной ситуации.
Напомним, 28 октября в Интернете распространилось видео, на котором жительница города вместе с четырьмя детьми ищет еду в мусорных контейнерах. По её словам, они собирали отходы для собаки. Информацию об этой семье узнала мэр города Сардана Авксентьева и поручила социальным службам разобраться в этом деле.
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