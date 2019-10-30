В столицу приходит зима. 30 октября ожидается минусовая температура

В Москве окончательно похолодало. Днём, 30 октября, в столице будет облачно, с небольшими осадками и местами гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В дневные часы температура воздуха в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса. А вот в ночные часы она точно опустится ниже нуля и составит минус пять градусов.

Ветер ожидается западный и северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Из-за сильного ветра в столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В области температура воздуха будет колебаться около минус двух — плюс трёх градусов. А вот ночью похолодает до минус восьми.