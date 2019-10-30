Япония заявила о неоднократном нарушении её воздушных границ самолётами РФ

Объединённый комитет начальников штабов (ОКШН) Сил самообороны Японии опубликовал статистические данные, согласно которым Россия трижды нарушила границы воздушного пространства страны за последние полгода.

В июне российские самолёты были зафиксированы в районе островов Минамидайто на юге страны и Хатидзёдзима к юго-востоку от столичного региона. Третье вторжение состоялось 23 июля в районе островов Такэсима, Япония претендует на них, однако они находятся под контролем Южной Кореи.

За 2019 год японские истребители поднимались на перехват чужих воздушных судов более 470 раз. На перехват российских самолётов японские истребители вылетали 135 раз, что на 76 вылетов меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

Ранее Лайф сообщал, что Япония и Южная Корея подняли истребители для сопровождения российских Ту-95 МС, совершавших плановые полёты в акватории Жёлтого и Японского морей.