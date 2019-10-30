СМИ: Москва возглавила рейтинг субъектов РФ с самыми качественными дорогами

Самые качественные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения обнаружены в Москве. Соответствующий рейтинг на основании статистики Росстата опубликовал RT.
Так, в Москве зафиксировано 97% таких дорог, соответствующих всем требованиям. В тройке лидеров также оказались Ханты-Мансийский АО (84,5%) и Ставропольский край (74,9%). Близки к "пьедесталу" Краснодарский край и Ингушетия.
Внизу списка расположились Республика Марий Эл, Саратовская область, Калмыкия, Архангельская и Мурманская области.
Список был составлен на основании исследования ровности и прочности дорожного покрытия, хорошей видимости и сцепных качеств. В 2018 году нормам соответствовало 42,4% всех дорог этой категории.
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