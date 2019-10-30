В Тулуне упавшей крышей повредило восемь машин

В городе Тулун Иркутской области порывом ветра сорвало 600 квадратных метров кровли с пятиэтажки. Она повредила восемь припаркованных автомобилей, разбила стекло в окне дома и повредила балкон. Об этом пишет сообщество "ДТП 38RUS Иркутск".

При инциденте ни погибших, ни пострадавших нет.

Уточняется, что в 24-квартирном доме проживает 69 человек. Обрушенная кровля заблокировала доступ к подъездам.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС и МВД.